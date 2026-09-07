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Сотни людей вышли на акцию против нелегальной миграции в Портсмуте

6 сентября в городе Портсмут на юге Англии прошла акция протеста против нелегальной миграции. Поводом для митинга стало прибытие в город группы нелегальных мигрантов, доставленных с судна, перехваченного в проливе Ла-Манш.

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