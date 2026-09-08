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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. 1/8 финала. Венгрия встретится с Японией, Германия сыграет против Южной Кореи

В 1/8 финала чемпионата мира по баскетболу среди женщин Венгрия встретится с Японией, а Германия сыграет с Южной Кореей.

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