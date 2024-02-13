«Cуд ревтрибунала»: за что Шолохова едва не расстреляли

Известно, что будущий нобелевский лауреат Михаил Шолохов вынужден был работать с 15 лет. Он успел потрудиться грузчиком и каменщиком, учителем школы ликвидации безграмотности и журналистом, счетоводом и налоговым инспектором.
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