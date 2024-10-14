Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Кормился на Родине, а шиковал за океаном»: внук Пугачевой остался без бизнеса в России. Пресняков занимает на жизнь у бабушки?

«Кормился на Родине, а шиковал за океаном»: внук Пугачевой остался без бизнеса в России. Пресняков занимает на жизнь у бабушки?

Похоже, что у Никиты Преснякова возникли серьезные проблемы с бизнесом в России, пишет SHOT. Его компания «Нико спорт», которая когда-то успешно занималась установкой спортивных площадок и приносила доходы, теперь терпит убытки.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Ну да фиг с ним.
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