Крымская тайна Миледи: как аферистка, ставшая прототипом романа Дюма, оказалась на полуострове

«Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут…» - эти строчки из культового кино «Д’Артаньян и три мушкетера» до сих пор помнит добрая половина нашей страны, хотя фильм вышел на экраны 45-лет тому назад - 25 декабря 1979.