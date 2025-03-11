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Эндокринолог Махрова рассказала, чем вредит «Оземпик», когда используется для похудения

Эндокринолог Махрова рассказала, чем вредит «Оземпик», когда используется для похудения

На рынке препаратов для снижения веса за последние пять лет произошли существенные изменения: спрос на лекарства старого поколения снизился, вместо них люди чаще стали применять семаглутид («Оземпик») и лираглутид («Саксенда»), а также их более доступные аналоги.

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