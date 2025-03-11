Эндокринолог Махрова рассказала, чем вредит «Оземпик», когда используется для похудения

На рынке препаратов для снижения веса за последние пять лет произошли существенные изменения: спрос на лекарства старого поколения снизился, вместо них люди чаще стали применять семаглутид («Оземпик») и лираглутид («Саксенда»), а также их более доступные аналоги.
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