Состав номер ноль. Советский поезд с ядерным оружием на борту, который был замаскирован под грузовой

1983 год запомнился большинству оттепелью и налаживанием международных отношений. В реальности это было всего лишь иллюзией, ведь в том же году СССР первым в мире принял на вооружение поезд с пусковыми установками ядерных ракет внутри вагонов.
1983 год запомнился большинству оттепелью и налаживанием международных отношений. В реальности это было всего лишь иллюзией, ведь в том же году СССР первым в мире принял на вооружение поезд с пусковыми установками ядерных ракет внутри вагонов.
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