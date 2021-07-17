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Состав номер ноль. Советский поезд с ядерным оружием на борту, который был замаскирован под грузовой

Состав номер ноль. Советский поезд с ядерным оружием на борту, который был замаскирован под грузовой

1983 год запомнился большинству оттепелью и налаживанием международных отношений. В реальности это было всего лишь иллюзией, ведь в том же году СССР первым в мире принял на вооружение поезд с пусковыми установками ядерных ракет внутри вагонов.

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