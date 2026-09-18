Боец прокомментировал маскировку европейских наёмников

Европейских наёмников выдаёт тяга к комфорту, они облагораживают свои укрытия, пренебрегая маскировкой, рассказал оператор FPV-дрона с позывным Крот из 26-го батальона беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск РФ «Север».
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