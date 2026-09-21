История отменит президента Украины Владимира Зеленского за человеконенавистничество. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС.
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Дело то не зеленских и прочих адольфах бендероконовальцами, а в тех кто их к власти вёл и вооружал, этих то кукловодов никто и не судил(по итогам любых войн)