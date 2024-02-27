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Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах и школах Москвы

Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах и школах Москвы

В московских больницах и школах активно тестируют все больше инноваций Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об отечественных инновационных разработках, которые используются в столичных школах и медучреждениях.

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