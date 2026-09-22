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Вечерний Новосибирск

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«Синяя борода» из древней Персии: премьера «Тысяча и одной ночи» прошла в НОВАТе

«Синяя борода» из древней Персии: премьера «Тысяча и одной ночи» прошла в НОВАТе

Советская балетная классика по мотивам знаменитых арабских и персидских сказок – балет «Тысяча и одна ночь» впервые был поставлен в 1979 году на сцене Бакинской оперы.

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