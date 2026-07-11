НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Батракову еще надо обуреть, рановато думать о «ПСЖ». Зоны подбора, откуда он забивал, контролируются. Он не играет а-ля Барко – нужно уметь тащить мяч, обыгрывать». Ташуев о хавбеке

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мыслями об игре полузащитника « Локомотива » Алексея Батракова .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии