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“Человечество будет раздавлено”: СМИ вспомнили шесть пугающих пророчеств Распутина о событиях 2023 года

“Человечество будет раздавлено”: СМИ вспомнили шесть пугающих пророчеств Распутина о событиях 2023 года

Журналисты припомнили, что говорил самый известный придворный старец о нынешнем времени. Российские журналисты на фоне непрекращающегося военного конфликта на Украине вспомнили предсказания самого известного придворного старца Григория Распутина.

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