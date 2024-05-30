В Санкт-Петербурге откроется XVII Международный фестиваль "Музыкальная коллекция"

XVII Международный фестиваль "Музыкальная коллекция" стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Открытие фестиваля состоится под руководством главного дирижера Санкт-Петербургской филармонии Николая Алексеева при участии Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра.
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