Что за таинственный заказчик всплыл в деле о гибели самолёта AZAL? Расшифровка самописцев

NS

Nina S

Я согласна с Алёхиным. Алиев прям сучил ножками и выпрыгивал из собственных штанов, стараясь как можно раньше обгадить Россию, даже не смог дождаться расшифровки ящиков. Возможно, ему за это заплатили немало, вот он выдал себя этим гнусным поведением. Но вот как он смог обмануть нашего Президента - это удивительно! Ведь другом прикидывался, скалил зубки... Понятно же было, что это неслучайно.