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Что за таинственный заказчик всплыл в деле о гибели самолёта AZAL? Расшифровка самописцев

Что за таинственный заказчик всплыл в деле о гибели самолёта AZAL? Расшифровка самописцев

Резкие слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные в адрес России по поводу потерпевшего крушение самолета авиакомпании AZAL, говорили о двух вещах.

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Комментарии
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NS
Nina S
Я согласна с Алёхиным. Алиев прям сучил ножками и выпрыгивал из собственных штанов, стараясь как можно раньше обгадить Россию, даже не смог дождаться расшифровки ящиков. Возможно, ему за это заплатили немало, вот он выдал себя этим гнусным поведением. Но вот как он смог обмануть нашего Президента - это удивительно! Ведь другом прикидывался, скалил зубки... Понятно же было, что это неслучайно.
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4 час.
МВ
Мстислав Водяной
Алиев глава государства и политик со стажем. Поспешных голословных высказываний, тем более в адрес другого государства, просто так делать не будет. Не забывайте, что это Россия первая изначально связала данное происшествие с отражением ПВО ВС в Грозном от налёта украинских дронов. Кто тянул за язык чеченских чиновников озвучивать данную версию, не дожидаясь реакции и официальной информации Кремля.
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4 час.
NS
Nina S
По-Вашему, получается, что Алиев - не глава государства, а чиновник уровня чеченских функционеров. Тут Вы правы.
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4 час.

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