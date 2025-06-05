Реконструкция дороги у нового аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету примерно в 300 млн рублей. Работы должны начаться в мае следующего года, а завершиться в августе 2027 года.
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Реконструкция дороги у нового аэропорта Омск-Федоровка обойдется бюджету примерно в 300 млн рублей. Работы должны начаться в мае следующего года, а завершиться в августе 2027 года.