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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск Днепр поразили группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск Днепр поразили группу пехоты ВСУ, прятавшуюся в заброшенной жилой застройке в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск Днепр продолжают выполнять огневые задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника.

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