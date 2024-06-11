11 июня можно уйти с работы пораньше! Согласно официальному производственному календарю на 2024 год, 11 июня – короткий рабочий день.
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11 июня можно уйти с работы пораньше! Согласно официальному производственному календарю на 2024 год, 11 июня – короткий рабочий день.