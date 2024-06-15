Работница кредитной организации из Киржача похитила более трех миллионов рублей

Женщина оформляла фиктивные займы на своих родственников.Прокурор Киржачского района Владимирской области направил в суд обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая похитила более трех миллионов рублей, работая в кредитной организации и оформляя фиктивные займы на своих родственников.