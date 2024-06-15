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Работница кредитной организации из Киржача похитила более трех миллионов рублей

Работница кредитной организации из Киржача похитила более трех миллионов рублей

Женщина оформляла фиктивные займы на своих родственников.Прокурор Киржачского района Владимирской области направил в суд обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая похитила более трех миллионов рублей, работая в кредитной организации и оформляя фиктивные займы на своих родственников.

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