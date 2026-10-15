США предъявили обвинения Мадуро, французские банки отказали Ле Пен, в Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за кори.

Не прошло и года, как Америка решила наконец предъявить обвинение человеку, которого похитила давным-давно.
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