Российское законодательство позволяет родственникам через суд признать человека умершим спустя шесть месяцев после исчезновения Даниил Баталов, сын Ирины Усольцевой, которая осенью 2025 года исчезла в красноярской тайге вместе с мужем и пятилетней дочерью, не намерен обращаться в суд для признания родственников умершими.