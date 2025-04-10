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Суд оставил штраф актрисе Яне Трояновой за нарушение закона об иноагентах

Суд оставил штраф актрисе Яне Трояновой за нарушение закона об иноагентах

Московский городской суд оставил в силе решение о штрафе в 40 тысяч рублей, ранее вынесенный актрисе Яне Трояновой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов, включена в перечень террористов и экстремистов) .

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