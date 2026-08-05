«Поляки превратили Украину в мальчика для битья!» – депутат Рады

Польские политики используют исторические споры с Украиной для получения дивидендов на выборах. Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР, экс-глава «института нацпамяти» бандеровец Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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