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«Поляки превратили Украину в мальчика для битья!» – депутат Рады

«Поляки превратили Украину в мальчика для битья!» – депутат Рады

Польские политики используют исторические споры с Украиной для получения дивидендов на выборах. Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат ВР, экс-глава «института нацпамяти» бандеровец Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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