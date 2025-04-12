Агент: «От «Спартака» не было никакой заинтересованности по Сильянову»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника «Локомотива» и сборной России Александра Сильянова, в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем заявил, что не располагается информацией об интересе к футболисту со стороны «Спартака».