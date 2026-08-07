"Они вошли ночью как тени, и у нас больше нет руководства"

Иранские спецназовцы провели первую серьёзную спецоперацию в этой войне, а курдские сепаратисты лишний раз поняли, как опасно дружить с США 6 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что курдские подразделения проявили готовность участвовать в силовом захвате близких к границе иранских городов.