Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Они вошли ночью как тени, и у нас больше нет руководства"

"Они вошли ночью как тени, и у нас больше нет руководства"

Иранские спецназовцы провели первую серьёзную спецоперацию в этой войне, а курдские сепаратисты лишний раз поняли, как опасно дружить с США 6 марта агентство Reuters распространило информацию о том, что курдские подразделения проявили готовность участвовать в силовом захвате близких к границе иранских городов.

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Элина Смирнова
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