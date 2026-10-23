«Веду блокнот с заметками». Леклер рассказал о наблюдениях за ХэмилтономОткрытый источникПилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, что внимательно изучает работу напарника Льюиса Хэмилтона и заполняет блокнот заметками о семикратном чемпионе мира с невиданной прежде интенсивностью.