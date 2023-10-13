Спикеры астраханского и волгоградского парламентов поспорили о статусе арбузной столицы России

Накануне в Астрахани состоялась XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая завершилась большим пленарным заседанием с участием губернатора региона Игоря Бабушкина и представителями законодательных органов государственной власти восьми субъектов ЮФО.
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