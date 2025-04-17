Новый ИИ инструмент Ribbonfold меняет понимание болезни Альцгеймера и Паркинсона

В Университете Райса (Rice University) и Лаборатории Чанпина (Changping Laboratory) ученые представили новый инструмент искусственного интеллекта (ИИ) под названием Ribbonfold, который революционизирует понимание неправильно свернутых белков, связанных с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.