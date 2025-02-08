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100 Дорог

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Россиянам рассказали, как недорого отдохнуть в Египте в феврале

Россиянам рассказали, как недорого отдохнуть в Египте в феврале

Туристы могут получить скидку до 34% на отдых в востребованных отелях Египта в начале февраля! Несмотря на то, что этот месяц является традиционно "низким" сезоном для египетских курортов, некоторые отели на побережье Красного моря уже полностью забронированы .

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