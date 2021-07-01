Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля

Что приобретут россияне и что могут потерять, обсудят в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». С 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, выплаты на школьников.