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Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля

Как изменятся пенсии, детские пособия и правила выплат с 1 июля

Что приобретут россияне и что могут потерять, обсудят в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». С 1 июля в России грядут изменения по многим социальным выплатам: по пособиям для беременных женщин, на детей от 8 до 17 лет, выплаты на школьников.

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