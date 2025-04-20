В Стамбуле собирают подписи в поддержку арестованного Имамоглу

Агитаторы крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) проводят в разных районах Стамбула сбор подписей с требованием досрочных президентских выборов и освобождения из-под ареста мэра города Экрема Имамоглу.
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