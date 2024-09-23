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Экологическое благополучие - это здоровье будущих поколений

Экологическое благополучие - это здоровье будущих поколений

Представители Комитета ЗС ЯНАО по экологии, промышленности и ЖКХ вместе с геоэкологами Научного центра изучения Арктики, представителями профильного департамента и сотрудниками администрации Салехарда провели работы по оценке экологического состояния рек Полуй, Васьёган и Лебяжьего Озера.

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