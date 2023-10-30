Виктор Хренин назвал угрожающие аспекты конфликта на Украине

Трансформация системы международных отношений сталкивается с активным противодействием сторонников однополярной модели мироустройства, заявил министр обороны Беларуси, выступая с докладом на трехдневном Пекинском форуме по вопросам безопасности "Сяньшань".
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