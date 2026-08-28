Собираем ребенка в школу: какие гаджеты выбрать и как сэкономить на покупках

Сегодня школьнику нужны не только форма, обувь и канцелярия, но и техника для учебы и развлечений. Собрали способы сэкономить на гаджетах, а эксперт T2 Денис Маликов поделился, на что обратить внимание при выборе смартфона и умной колонки для ребенка.
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