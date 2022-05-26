Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Слишком простой, даже простецкийЛишь один человек...
  • Konstantin Петров
    А для сего этот винегрет с пионерией, комсомолом ОСАВИАХИМом и объединением "Наши"?  Кто это Юнармейцы? это Тимуровцы...Школьники пополни...
  • Alex Imen
    На тест выйти не удалосьЛишь один человек...

За три дня всероссийского этапа игр АрМИ2022 «Конный марафон» участники соревнований преодолели свыше 100 км

За три дня всероссийского этапа игр АрМИ2022 «Конный марафон» участники соревнований преодолели свыше 100 км

Верхом на лошадях участники преодолевали минные заграждения, состязались в перегоне лошадей, выявляли лучшего конного дозорного, а также перевозили минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы через овраги, леса и косогоры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх