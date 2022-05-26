За три дня всероссийского этапа игр АрМИ2022 «Конный марафон» участники соревнований преодолели свыше 100 км

Верхом на лошадях участники преодолевали минные заграждения, состязались в перегоне лошадей, выявляли лучшего конного дозорного, а также перевозили минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы через овраги, леса и косогоры.
Верхом на лошадях участники преодолевали минные заграждения, состязались в перегоне лошадей, выявляли лучшего конного дозорного, а также перевозили минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы через овраги, леса и косогоры.
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