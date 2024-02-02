Южноуральские тяжелоатлетки завоевали медали Кубка России

Две представительницы Челябинской области поднялись на пьедестал Кубка России по тяжелой атлетике. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соревнования на Кубок России по тяжелой атлетике проходят в Туле с 26 января.
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