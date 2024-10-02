Госдеп США: «план победы» Украины предполагает действия третьих стран

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «план победы», предложенный Украиной, включает действия не только со стороны Украины, но и требует участия государств по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии