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Госдеп США: «план победы» Украины предполагает действия третьих стран

Госдеп США: «план победы» Украины предполагает действия третьих стран

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «план победы», предложенный Украиной, включает действия не только со стороны Украины, но и требует участия государств по всему миру.

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