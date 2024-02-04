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В Ярославле после жалоб отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

В Ярославле после жалоб отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

В Ярославле была отменена постановка «Эйнштейн и Маргарита» (16+), главные роли в которой должны были исполнить Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Свободные люди мира... которых товарищ Сталин в конце своей жизни называл космополитами. То есть, людей без родины, перекати-поле... Увы, евреи, как правило. Где хорошо платят, там и родина. Коротко и ясно...
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