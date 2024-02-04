В Ярославле была отменена постановка «Эйнштейн и Маргарита» (16+), главные роли в которой должны были исполнить Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.
В Ярославле после жалоб отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Свободные люди мира... которых товарищ Сталин в конце своей жизни называл космополитами. То есть, людей без родины, перекати-поле... Увы, евреи, как правило. Где хорошо платят, там и родина. Коротко и ясно...
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16 час.
Silver Kont
Вообще закрыть уродам возможность заработков в России... Пидарасам в гейропе пусть показывают своё "сценическое мастерство"....
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Зачем кормить предателей?!
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8 час.
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