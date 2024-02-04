В Ярославле после жалоб отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова

ВУ

Владимир Уфимцев

Свободные люди мира... которых товарищ Сталин в конце своей жизни называл космополитами. То есть, людей без родины, перекати-поле... Увы, евреи, как правило. Где хорошо платят, там и родина. Коротко и ясно...