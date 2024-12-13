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Сценарий раздела Украины на две части разъяснили

Сценарий раздела Украины на две части разъяснили

На Западе рассматривают возможность раздела Украины на две части — прозападную и пророссийскую, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

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