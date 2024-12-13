Сценарий раздела Украины на две части разъяснили

На Западе рассматривают возможность раздела Украины на две части — прозападную и пророссийскую, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии