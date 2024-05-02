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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА против «Зенита». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. Финал. ЦСКА против «Зенита». Онлайн-трансляция начнется в 19:15

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:15 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет Окко.

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