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Президент Байден: США передают Украине предупреждения о ракетных ударах России

Президент Байден: США передают Украине предупреждения о ракетных ударах России

США передают Украине среди прочего предупреждения о ракетных атаках России. Эту информацию подтвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед выпускниками академии ВВС США в штате Колорадо, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

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