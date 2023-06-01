Президент Байден: США передают Украине предупреждения о ракетных ударах России

США передают Украине среди прочего предупреждения о ракетных атаках России. Эту информацию подтвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед выпускниками академии ВВС США в штате Колорадо, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.
США передают Украине среди прочего предупреждения о ракетных атаках России. Эту информацию подтвердил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед выпускниками академии ВВС США в штате Колорадо, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.
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