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Луна прошла перед Венерой: редкое дневное покрытие увидели в США и Канаде

Луна прошла перед Венерой: редкое дневное покрытие увидели в США и Канаде

В среду, 17 июня, любители астрономии в США и некоторых регионах Канады наблюдали редкое событие — дневное лунное покрытие Венеры.

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