Поставщик питания может слить врагу информацию об армии РФ в зоне СВО

После ареста заместителя министра обороны Тимура Иванова журналистам стало известно, что один из ключевых партнеров военного ведомства может нести угрозу конфиденциальной информации о действиях российской армии в зоне СВО.
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