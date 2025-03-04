Щербаков: в Басманном районе построят дом по программе реновации

Согласован проект многоквартирного жилого дома по программе реновации на улице Госпитальный Вал, владение 3, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.