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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Амура» о том, что Вайсфельд назвал аренду «глупостью»: «Если как в ситуации с Лихачевым – это шажок в будущее. Промежуточная станция. Не всегда сразу получается выкуп»

Генеральный менеджер « Амура » Никита Точицкий высказался о переходе в команду форварда Ярослава Лихачева и институте аренды в КХЛ .

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