FT: ВС РФ быстро адаптируются к техноновшествам в конфликте с Украиной

Российские военные инженеры оперативно осваивают все новые разработки, применяемые противником на поле боя, и в ответ создают еще более совершенные решения, превосходящие даже те, что имеются в распоряжении киевского режима.
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