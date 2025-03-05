Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

НСА: в Рязанской области в текущем сезоне застраховано более половины озимых

НСА: в Рязанской области в текущем сезоне застраховано более половины озимых

«Национальный союза агростраховщиков не исключает наступления страховых событий с озимыми в Рязанской области, где застраховано более половины площадей под этой категорией сельхозкультур», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя ситуацию в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх