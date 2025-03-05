НСА: в Рязанской области в текущем сезоне застраховано более половины озимых

«Национальный союза агростраховщиков не исключает наступления страховых событий с озимыми в Рязанской области, где застраховано более половины площадей под этой категорией сельхозкультур», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя ситуацию в регионе.
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