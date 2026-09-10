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Воспитанник «Локомотива» из «Сабаха» о попадании в ЛЧ: «Все напоминает сказку. Осознание пришло перед игрой с «МЮ»

Воспитанник «Локомотива» из «Сабаха» о попадании в ЛЧ: «Все напоминает сказку. Осознание пришло перед игрой с «МЮ»

23-летний голкипер азербайджанского «Сабаха» Амин Рамазанов, являющийся воспитанником московского «Локомотива», поделился ощущениями от попадания в общий этап Лиги чемпионов.

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