Названы бренды авто, которые еще выпускаются в РФ

Кроме АвтоВАЗа и УАЗа, производством «легковушек» в РФ занимаются еще несколько брендов, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин в разговоре с «Праймом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии