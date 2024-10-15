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Орловцы продолжают мёрзнуть в квартирах

Орловцы продолжают мёрзнуть в квартирах

Жители Орла ждут обещанного властями тепла вторую неделю. Вторая половина октября: на улице периодически идёт снег, ночью температура приблизилась к отрицательным отметкам, а горожане пытаются достучаться до больших начальников в ожидании горячих батарей.

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